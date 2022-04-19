Россиянам объяснили необходимость доплачивать за уже купленные туры

Глава Ростуризма Догузова: доплачивать за туры приходится из-за новых условий перевозки

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила порядок действий в случае отмененных туров за границу и предупредила о необходимости доплачивать за уже купленные путевки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила руководитель ведомства, чаще всего доплачивать за туры приходится из-за изменившихся условий перевозки — в связи с санкциями туроператоры вынуждены заменить бюджетные чартерные рейсы регулярными. Также на повышение стоимости влияет увеличение длительности перелета по ряду маршрутов.

Догузова напомнила, что туроператоры имеют законное право выставлять доплату за путевки в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса России. Если новые условия не устраивают путешественника, он может расторгнуть договор с компанией. Однако в таком случае туристу необходимо возместить туроператору фактически понесенные им расходы.

Если уже проплаченная поездка не может состояться из-за новых ограничений, у туриста есть несколько вариантов действий. В Ростуризме порекомендовали перенести тур на другие даты или изменить направление отдыха.

Ранее в апреле Зарина Догузова назвала несколько способов компенсации средств за отмененные путевки. Во-первых, по согласованию с туроператором можно перенести тур на другие даты или выбрать путешествие по России вместо заграничного отдыха. Например, выбрать путешествие по России. Во-вторых, если альтернативные варианты невозможны или не устраивают клиента, можно оформить возврат средств.