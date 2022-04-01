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В Ростуризме назвали способы возврата средств за отмененные туры за границу

Глава Ротсуризма Догузова рассказала, как вернуть средства за отмененные туры за границу

Фото: Nacho Doce / Reuters

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала возможность возврата средств за туры за границу, которые не состоялись из-за ограничения авиасообщения. Об этом руководитель ведомства рассказала в своем Telegram-канале.

Так, Догузова назвала несколько способов компенсации средств за отмененные путевки. Во-первых, по согласованию с туроператором можно перенести тур на другие даты или изменить направление. Например, выбрать путешествие по России.

Во-вторых, если альтернативные варианты невозможны или не устраивают клиента, можно оформить возврат средств. При этом глава Ростуризма предупредила, что согласно положению статьи 451 Гражданского кодекса, сумма возврата может быть ниже той, которая была уплачена по договору.

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«Так как туроператор уже мог понести какие-либо расходы, связанные с исполнением договора», — пояснила Догузова.

Кроме того, она не исключила необходимость доплачивать за уже купленный тур. «К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля», — рассказала Догузова.

Ранее в апреле Догузова назвала возможный срок восстановления туристических программ в зарубежные страны. Глава Ростуризма понадеялась, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям возобновятся уже этой весной.

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Мария Гейн
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