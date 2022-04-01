В Ростуризме назвали срок восстановления зарубежных путешествий

Глава Ростуризма Догузова надеется, что полетные программы за рубеж восстановятся весной

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что туристические программы в зарубежные страны будут восстановлены этой весной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Догузовой, в настоящее время из-за корректировок полетных программ часть туроператоров вынуждена приостановить продажи путешествий за границу, даже по тем направлениям, которые готовы принимать россиян. Глава ведомства заверила, что совместно с Минтрансом и Росавиацией продолжается работа по «выстраиванию новых логистических цепочек».

«Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной», — такой срок назвала Догузова.

Ранее в марте глава Ростуризма заявила о том, что в весенне-летний период 2022 года туристические чартерные программы появятся практически во всех федеральных регионах страны. «У нас запускаются чартеры на Кавказ, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин», — рассказала она.