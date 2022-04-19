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На пляже обнаружили клыкастую рыбу-дракулу

На пляже в Калифорнии обнаружили живого алепизавра

Фото: Allen Shimada / NOAA NMFS OST / Wikipedia

Турист во время прогулки по пляжу в Уэст-Марин, штат Калифорния, обнаружил рыбу-каннибала с впечатляющими клыками, напомнившими ему о Дракуле. Об этом сообщает Newsweek.

Фотографию находки опубликовал сайт West Marin Feed, посвященный событиям в Уэст-Марин. Автор сайта Кристиан Энтони объяснил, что клыкастая рыба была еще жива, когда ее нашел турист. Он попытался ее реанимировать и вернул в воду, однако неизвестно, выжила ли она.

Энтони попросил подписчиков помочь ему определить, к какому виду относилась рыба. Уже через 10 минут на просьбу отозвался ихтиолог Кристофер Мартин, работающий в музее зоологии позвоночных Калифорнийского университета в Беркли. Он определил найденное существо как большеголового алепизавра.

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Алепизавры славится любовью к каннибализму, однако не начинают есть сородичей, пока не вырастут до одного метра в длину. Эти рыбы считаются гермафродитами — они обладают как женскими, так и мужскими репродуктивными органами, которые производят жизнеспособные половые клетки в одно и то же время. Представители вида интересны также своей необычной пищеварительной системой: добыча попадает в их желудок практически неповрежденной.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, впервые за 25 лет обнаружили на побережье Тихого океана выбросившуюся на берег рыбу-каннибала. Как выяснили в Океанографическом институте Скриппса, найденная рыба — глубоководный ланцетник длиной 1,2 метра

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Евгения Черкасова
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