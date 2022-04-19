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Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отказаться от Донбасса и Крыма

Сдавшийся наемник Эслин призвал Зеленского отпустить Донбасс и Крым и заключить мир

Кадр: Graham Phillips / YouTube

Сдавшийся российским военным в Мариуполе британский наемник Эйден Эслин призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от притязаний на Донбасс и Крым, а также заключить мирное соглашение. Запись его интервью размещена на YouTube-канале британского журналиста в ДНР Грэма Филлипса.

«Отпустите Донбасс и Луганск, отпустите Крым. Люди страдают», — заявил пленный. Позднее он добавил, что считает приемлемыми и обоснованными требования России на мирных переговорах с украинской стороной в отношении этих территорий.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — заявил товарищ Эслина.

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Дмитрий Сотак
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