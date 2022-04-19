Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Людмила Елисеева

Российская актриса Людмила Елисеева умерла на 85-м году жизни

Умерла российская актриса Людмила Елисеева. Об этом сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом» на официальной странице во «ВКонтакте».

Артистка скончалась в понедельник, 18 апреля, в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Причиной ее смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Людмила Елисеева родилась 19 октября 1937 года. В 1963-м она окончила Школу-студию МХАТ. В том же году была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом»).

На большом экране Елисеева дебютировала в фильме «Сумка инкассатора» 1977 года. Актриса была наиболее известна широкому зрителю по ролям в таких отечественных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и других.

Ранее сообщалось о смерти российского театрального режиссера и народного артиста России Леонида Хейфеца. Профессор Российского института театрального искусства скончался на 88-м году жизни.