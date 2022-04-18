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Умер режиссер Леонид Хейфец

Театральный режиссер и народный артист России Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Умер российский театральный режиссер и народный артист России Леонид Хейфец. Об этом сообщает ТАСС.

Профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) скончался на 88-м году жизни.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1963 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал режиссером Рижского ТЮЗа. С 1963 по 1970 год он работал в Центральном театре Советской армии, однако ушел оттуда после закрытия спектакля «Два товарища» по Владимиру Войновичу. С 1988 года Хейфец был режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Леонид Хейфец был обладателем различных премий: он был заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России и заслуженным деятелем искусств Республики Южная Осетия.

Марина Погосян
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