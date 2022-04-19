Названа единственная страна Евросоюза с дешевеющим жильем

Евростат сообщил о падении цен на кипрскую недвижимость на 5,3 процента

По итогам четвертого квартала 2021 года цены на жилье в странах Евросоюза увеличились в среднем на десять процентов по сравнению с показателями за тот же период 2020-го, следует из доклада, опубликованного статистической службой Европейского союза (Евростатом).

Как сообщают аналитики, это самый значительный годовой прирост с четвертого квартала 2006 года. За квартал (по сравнению с третьим кварталом 2021-го) жилье в ЕС подорожало на 2,1 процента.

Евростат назвал единственную страну Евросоюза с дешевеющим жильем — это Кипр, где недвижимость в годовом выражении упала в цене на 5,3 процента. При этом в 15 странах ЕС годовой рост цен на жилье в четвертом квартале 2021-го превысил десять процентов. Наибольшее удорожание зафиксировано в Чехии (плюс 26 процентов), Эстонии и Литве (в обеих — около 20 процентов).

Если говорить о квартальной динамике, то за три последних месяца 2021 года жилье подешевело только на Кипре и в Дании — на три и четыре процента соответственно.

Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.