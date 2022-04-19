Спрогнозирован пик распространения лесных пожаров в России

Представитель «Гринпис» Куксин предупредил о пике лесных пожаров в майские праздники

В «Гринпис» прогнозируют сильные лесные пожары в России. Пик распространения возгораний придется на майские праздники, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель противопожарной программы российского офиса экологической организации Григорий Куксин.

По словам эксперта, площадь уже разгоревшихся в стране лесных пожаров больше обычного. «Весна не очень удачная в этом году — горит много, жгут много, тушат не очень успешно, — пояснил Куксин. — Уже есть сгоревшие населенные пункты, уже есть сгоревшие дачные массивы, есть сгоревший пионерлагерь».

Весной также начнется горение торфяников, предупредил представитель организации. Вторая волна пожаров, по мнению эколога, придется на июль-август. «Мы ничего хорошего не ждем в этом году», — добавил Куксин. Сложную ситуацию с лесными пожарами он объяснил изменением климата, отсутствием доступа к многим технологиям, нехваткой ресурсов.

«Мы все радовались, что больше обычного денег выделили в бюджете этого года на борьбу с лесными пожарами. К сожалению, намного меньше, чем требовалось», — подчеркнул специалист. Большинство пожаров (90 процентов) происходят по вине людей, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала весны на территории Сибирского федерального округа огонь поглотил 776 гектаров леса. Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. В Омской случилось десять пожаров на площади 157 гектаров, в Хакасии — один на 142 гектарах, в Тыве — два на 37 гектарах, а в Алтайском крае — семь на 96 гектарах.