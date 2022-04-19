В Совфеде заявили о подготовке продовольственной «ловушки» для России

Член Совета Федерации Косачев заявил, что Запад готовит России продовольственную «ловушку»

Запад готовит для России продовольственную «ловушку», суть которой заключается в обвинении Москвы в провоцировании мирового голода. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев, это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, угроза мирового голода реальна, и она «закладывается уже сейчас, в эти недели и дни». Однако Косачев предположил, что мировые организации и Запад в целом «пальцем не пошевелит», чтобы предотвратить «катастрофу».

«Западом (...) готовится очередная ловушка для России. Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна», — предрек сенатор.

Также он предположил, что Запад будет использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента давления на страны третьего мира, чтобы те отказались от поддержки России и стали «голосовать только правильно».

«Именно так, цинично и напористо, работают геополитические конкуренты, — подытожил Косачев. — Так, но без цинизма и в лучших отечественных традициях гуманности, следует научиться работать и нам».

Ранее сообщалось, что руководство Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали страны мира к срочным мерам, которые помогут бороться с угрозой голода, возникшей на фоне серьезных мировых кризисов.