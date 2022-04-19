Галкин прокомментировал слух о допросе полицией в Израиле

Телеведущий Галкин опроверг слух о допросе полицией Израиля из-за якобы гибели знакомого

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опроверг появившийся в СМИ слух о том, что его якобы допросила полиция в Израиле из-за гибели знакомого. Соответствующие публикации он прокомментировал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня уважаемые издания (...) написали, что я уже подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем и полиция меня задержала», — поделился Галкин. Такие статьи юморист назвал «заказным враньем».

Помимо того, телеведущий отметил, что некоторые СМИ ранее распространяли и другие недостоверные сведения о нем и его семье, в частности, о предынфарктном состоянии его жены, певицы Аллы Пугачевой. Юморист раскритиковал сообщившие об этом издания, заявив, что они публикуют «ересь». «Ну почему вы до сих пор про меня пишете-то? (...) Отстаньте от меня», — обратился Галкин к журналистам.

О том, что Галкина якобы допросила полиция Израиля, 19 апреля рассказало Starhit. Издание, ссылаясь на соседей артиста, сообщило, что он мог стать фигурантом дела о гибели своего знакомого. «Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море», — утверждал источник журналистов. После этого информацию Starhit опубликовал ряд других российских СМИ.

В начале марта стало известно об отъезде из России Пугачевой. Певица позже опровергла слух о решении не возвращаться в РФ, уточнив, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». После этого журналисты KP.RU заявили, что Галкин и Пугачева отправились в Израиль, так как планировали навестить родных, а также провести несколько концертов.