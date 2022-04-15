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Стали известны причины нахождения Галкина и Пугачевой в Израиле

Названы причины отъезда супругов Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиль

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стали известны причины нахождения 73-летней певицы Аллы Пугачевой и 45-летнего ведущего Максима Галкина в Израиле. Об этом сообщает KP.Ru.

В Израиле похоронена мать ведущего. Помимо этого, в Кесарии на берегу Средиземного моря живет брат Галкина, рядом с домом которого звездная пара снимает жилье.

По информации издания, про возвращение звезд в Россию пока говорить рано. В июне у Максима Галкина запланировано несколько концертов в разных городах Израиля.

По некоторым данным, ежемесячная аренда особняка на берегу моря, в котором певица и ведущий проживают вместе с общими детьми, 8-летними близнецами Гарри и Елизаветой, обходится артистам в один миллион рублей. По другой информации, Пугачева уже успела приобрести недвижимость в этом районе.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, в котором сейчас находится.

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Анастасия Астахова
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