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Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников попала на видео

ФСБ показала видео спецоперации против подпольных оружейников в 33 регионах России
Начало событий в новости ФСБ провела масштабные обыски в 33 регионах России

Спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии, в ходе которой силовики изъяли 560 единиц огнестрельного оружия в подпольных мастерских, попала на видео. ТАСС публикует запись.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые обезвреживают подозреваемых. Показано изъятое оружие.

Ранее 19 апреля ФСБ сообщила, что спецоперация прошла в 33 регионах России. Правоохранители пресекли деятельность 92 граждан, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое и его продажей.

У них обнаружили пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы, пулеметы, винтовки и карабины, взрывчатые вещества, гранаты, детонаторы и приборы для бесшумной стрельбы. Удалось закрыть 38 подпольных мастерских.

Любовь Ширижик
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