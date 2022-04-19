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ФСБ провела масштабные обыски в 33 регионах России

ФСБ провела обыски у подпольных оружейников в 33 российских регионах

Фото: АГН «Москва»

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе обысков изъяли 560 единиц огнестрельного оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация прошла в 33 регионах России. Правоохранители пресекли деятельность 92 граждан, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое и его продажей.

У злоумышленников обнаружили пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы, пулеметы, винтовки и карабины, взрывчатые вещества, гранаты, детонаторы и приборы для бесшумной стрельбы. Удалось закрыть 38 подпольных мастерских.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника ростовской колонии, в которой заключенные массово делали холодное оружие. По его указанию осужденным предоставили помещение и оборудование, были организованы поставки сырья и материалов. Начальник колонии отдавал распоряжения об изготовлении конкретных предметов, обеспечивал вынос готовых изделий за территорию колонии.

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Мария Рубникович
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