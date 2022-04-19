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ФРГ заявила о планах снизить зависимость от российского газа «быстрее графика»

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страна снизит зависимость от газа из России быстрее графика
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия планирует снизить зависимость от российского газа «значительно быстрее любых графиков». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Германия еще до начала российской спецоперации начал готовиться к тому, чтобы стать независимой от импорта энергоносителей из РФ. Он отметил, что это позволило немецкой стороне поддержать решение по эмбарго на импорт российского угля.

«Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии также и в импорте нефти сделать так, чтобы шаг за шагом заменять [Россию] другими поставщиками», — сказал политик. Шольц добавил, что экономика страны готова к тому, чтобы реализовать это.

Канцлер подчеркнул, что у ФРГ «очень амбициозные планы» по строительству новых трубопроводов и терминалов. «Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем [предусматривают] любые графики», — заявил Шольц.

Ранее генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза. «Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не заботясь при этом о других странах, то это приведет к расколу в ЕС. Мы не должны относиться к этому как к национальному вопросу», — заявил глава EON.

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Марина Совина
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