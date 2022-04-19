Госдеп рассказал об изучении фактов по признанию России «спонсором терроризма»

Нед Прайс заявил, что США изучают факты по признанию России «спонсором терроризма»

Представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал об изучении ведомством фактов по возможному признанию России «спонсором терроризма» в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил Прайс. Как сообщил источник издания в американской администрации, такая возможность рассматривается в качестве «инструмента для привлечения России к ответственности» за ситуацию на Украине.

Ранее возможность включения России в данный список прокомментировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, у Вашингтона есть такие полномочия. Тем не менее она заявила, что пока не станет делать предсказаний об этом.