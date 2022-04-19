Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп рассказал об изучении фактов по признанию России «спонсором терроризма»

Нед Прайс заявил, что США изучают факты по признанию России «спонсором терроризма»
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал об изучении ведомством фактов по возможному признанию России «спонсором терроризма» в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил Прайс. Как сообщил источник издания в американской администрации, такая возможность рассматривается в качестве «инструмента для привлечения России к ответственности» за ситуацию на Украине.

Ранее возможность включения России в данный список прокомментировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, у Вашингтона есть такие полномочия. Тем не менее она заявила, что пока не станет делать предсказаний об этом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о ракетном ударе по складу ВСУ с оружием из Европы и США
Байден обсудит с союзниками США привлечение России к ответственности
В США сочли фактором риска членство Финляндии и Швеции в НАТО
Госдеп рассказал об изучении фактов по признанию России «спонсором терроризма»
В США заявили об ответственности британских наемников за действия в Донбассе
Россия попросила Черногорию объяснить сообщение главы МИД о разрыве дипотношений
На пляже обнаружили клыкастую рыбу-дракулу
Аналитик назвала причину устойчивости рубля
Опубликованы кадры боя из БТР в Мариуполе
В Британии рассказали о проблеме правительства из-за попавших в плен военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.