Андрей Губин вновь покинет Россию из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин рассказал о намерении уехать в Египет из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин вновь покинет Россию из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в ходе программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.

Исполнитель рассказал о намерении уехать «в свой любимый Египет». Страдающий от левосторонней прозопалгии артист считает, что другой климат окажет положительное влияние на его самочувствие. Кроме того, Губин пояснил, что решил уехать из своей московской квартиры на Земляном Валу, потому что жить там ему мешают шумные соседи.

Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь. До этого он рассказал, что «с утра до ночи» болеет, поэтому не любит появляться на публике. В 2021-м году певец вернулся в Россию.

В одном из интервью Губин признался в желании умереть, так как испытывает боли по всему телу и будто «гниет заживо». Певец потратил почти все свои деньги на врачей, однако те не предложили ему эффективного лечения.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных его песен были «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.