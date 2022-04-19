Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Андрей Губин вновь покинет Россию из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин рассказал о намерении уехать в Египет из-за проблем со здоровьем

Фото: Кузьмина Татьяна / ТАСС

Певец Андрей Губин вновь покинет Россию из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в ходе программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.

Исполнитель рассказал о намерении уехать «в свой любимый Египет». Страдающий от левосторонней прозопалгии артист считает, что другой климат окажет положительное влияние на его самочувствие. Кроме того, Губин пояснил, что решил уехать из своей московской квартиры на Земляном Валу, потому что жить там ему мешают шумные соседи.

Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь. До этого он рассказал, что «с утра до ночи» болеет, поэтому не любит появляться на публике. В 2021-м году певец вернулся в Россию.

В одном из интервью Губин признался в желании умереть, так как испытывает боли по всему телу и будто «гниет заживо». Певец потратил почти все свои деньги на врачей, однако те не предложили ему эффективного лечения.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных его песен были «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»
Egypt Air анонсировал прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Основатель «Вкуснотеево» вспомнил о борьбе с дефицитом в СССР
В МИД прокомментировали возможность проведения расследования ООН на Украине
Воры в законе призвали украинских уголовников не браться за оружие
Найден способный помочь в разработке квантового компьютера минерал
Названы не умеющие хранить секреты категории людей
Минобороны показало последствия удара ВСУ по селу в Запорожской области
Топор из фильма «Сияние» выставят на аукцион
ФСБ провела масштабные обыски в 33 регионах России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.