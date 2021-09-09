Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию

Певец Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем и возвращении в Россию

Тяжелобольной исполнитель Андрей Губин вернулся из Египта в Россию. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все», — поделился певец.

Он отметил, что почти не включает телефон и редко общается с людьми, но не чувствует себя одиноким, так как живет с девушкой. По его словам, из мобильного «начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать». При этом Губин продолжает заниматься музыкой. Он заявил, что написал несколько хороших песен, которые пытается довести до ума.

Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь. До этого он рассказал, что «с утра до ночи» болеет, поэтому не любит появляться на публике.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных его песен были «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.