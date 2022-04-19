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Минобороны открыло гуманитарные коридоры для сдачи в плен бойцов из «Азовстали»

Минобороны открыло три гуманитарных коридора вблизи «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство обороны открыло три гуманитарных коридора, через которые оставшиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов могут сдаться в плен. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник М. Е. Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Передвижение по ним возможно с 14:00 до 16:00 по московскому времени. Выход возможен без оружия и патронов.

В данный момент на прилегающих к заводу территориях действует режим тишины. Все российские войска, а также подразделения Народной милиции Донецкой народной республики отведены на безопасное расстояние и прекратили огонь. Сделано это для того, чтобы оставшиеся на территории «Азовстали» бойцы Украины и иностранные наемники могли прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее в Министерстве обороны России назвали «катастрофическим» положение, в котором оказалась окруженная на «Азовстали» украинская группировка.

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Роман Кирьянов
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