Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о введении режима тишины и отводе войск от «Азовстали»

В Минобороны заявили о введении режима тишины и отводе войск от комбината «Азовсталь»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе был введен режим тишины, прекращены любые боевые действия, кроме того, подразделения Вооруженных сил (ВС) России и формирования Донецкой народной республики (ДНР) по всему периметру комбината отведены на безопасное расстояние. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ВС РФ «открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на мариупольском комбинате «Азовсталь» остался основной очаг сопротивления и в настоящее время российской армией принято решение, не рискуя жизнями, покончить с ним.

19 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о начале штурма территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о введении режима тишины и отводе войск от «Азовстали»
Раскрыты масштабы роста цен на жилье в Сочи
Серпентолог перечислил порядок действий при укусе гадюки
США рассмотрят размещение войск в Европе на постоянной основе
Минобороны опровергло информацию о большом количестве гражданских на «Азовстали»
Полиция задержала Бритни Спирс
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Лесные пожары в России стали катастрофическими раньше срока
Российским школьникам посоветовали сдавать телефоны перед занятиями
Экономист объяснил выдачу Россией новых крупных кредитов другим странам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.