Минобороны сообщило о введении режима тишины и отводе войск от «Азовстали»

В Минобороны заявили о введении режима тишины и отводе войск от комбината «Азовсталь»

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе был введен режим тишины, прекращены любые боевые действия, кроме того, подразделения Вооруженных сил (ВС) России и формирования Донецкой народной республики (ДНР) по всему периметру комбината отведены на безопасное расстояние. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ВС РФ «открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на мариупольском комбинате «Азовсталь» остался основной очаг сопротивления и в настоящее время российской армией принято решение, не рискуя жизнями, покончить с ним.

19 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о начале штурма территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.