Комбинату «Азовсталь» предрекли скорое освобождение

Военный эксперт Дандыкин спрогнозировал освобождение «Азовстали» в ближайшее время

На мариупольском комбинате «Азовсталь» остался главный очаг сопротивления, и сейчас российской армией принято решение, не рискуя жизнями, покончить с ним, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это будет сделано в ближайшее время.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о начале штурма территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Накопленный опыт

Там находится основная группировка нацистов из запрещенного формирования «Азов», и, по некоторым данным, до 400 наемников из разных стран. Может быть, еще кто-то есть из тех, кто является военными кураторами и руководителями всей этой компании. Им было предложено выбросить белый флаг, они не стали это делать, но и никаких приказов, по сути дела, они не выполняют Василий Дандыкин военный эксперт

По его мнению, за время борьбы в городе, при штурме завода Ильича и освобождении порта российские войска, а также силы Луганской и Донецкой народных республик и чеченская национальная гвардия накопили огромный опыт и вопрос освобождения комбината будет решаться с учетом минимизации потерь.

«Я не думаю, что вся группировка наша, которая освобождала Мариуполь, этим занимается, часть ушла на другие направления, и сейчас работают новые группы при поддержке авиации и артиллерии», — отметил Дандыкин.

Новая фаза

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Россия начала битву за Донбасс, которую готовила давно.

По словам военного эксперта, битва за освобождение территории Донбасса была и продолжается, и именно это президент России Владимир Путин называл главной задачей военной спецоперации на Украине.

Украина, по некоторым данным, там имеет до 100 тысяч на этой дуге, и, соответственно, наши силы и силы ЛНР, ДНР готовятся для того, чтобы решить проблему освобождения территории Донбасса и не только. А на счет этой битвы, она, прямо скажем, была и продолжается, просто сейчас будет другая фаза — наступательная. Я так понимаю, что будет формироваться, может быть, даже не один котел, а несколько на этой дуге Василий Дандыкин военный эксперт

На этом этапе все будет происходит быстрее, чем на первом, считает он, так как российская армия накопила опыт, у нас есть преимущества в воздухе и не только, а потенциал ВСУ подорван. «Вы же видите, сейчас массовые сдачи в плен происходят — это показатель того, что смещаются акценты. Если в начале нашей специальной военной операции их были десятки, сейчас речь идет о тысячах», — заключил он.

За сутки до заявления Зеленского о «битве за Донбасс» глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал «конкретную» специальную операцию на территории Украины. Он призвал украинских военных оставить свои позиции и отступать туда, где находятся «федеральные войска». «Вас примут, накормят и напоят», — заверил Кадыров.