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Перечислены лучшие стрижки для тонких волос

Редакторы Hypebae назвали шегги с челкой и боб-каре лучшими стрижками для тонких волос

Фото: @gabunion

Модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Согласно материалу, существует множество вариантов причесок, которые визуально могут придать волосам объем и подчеркнуть их природную текстуру. Кроме того, журналисты отобрали те стрижки, которые легко поддаются укладке даже на тонких волосах.

Среди актуальных причесок, например, оказались глубокий боковой пробор и боб-каре с челкой. В качестве примера авторы списка привели стрижки телезвезды Кортни Кардашьян и актрисы Зендаи, с которой последняя снималась для рекламной кампании бренда Lancome.

Помимо этого, редакторы включили в подборку длинные многослойные локоны, подчеркивающие скулы, шегги с челкой, а также французский твист с акцентом на волнистые локоны и боб длиною до шеи.

В заключение эксперты порекомендовали обратить внимание и на ассиметричное пикси. Известно, что подобную прическу до сих пор носит американская актриса Холли Берри.

Раннее в апреле звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. По мнению эксперта в тренде будут различные вариации стрижки пикси, наращивание волос длиной до пояса, легкая завивка, укладки на горячие бигуди с челкой-занавеской. Кроме того, Доссо выделила многослойные стрижки, придающие волосам объем и желаемую форму.

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Мария Винар
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