Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка назвала самые модные прически 2022 года

Стилистка Фелиция Доссо назвала стрижку пикси самой модной прической 2022 года
Урсула Корберо

Урсула Корберо. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Kering

Звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. Ее слова приводит американская версия журнала Cosmopolitan.

По мнению специалиста, в нынешнем году самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка.

Помимо этого, в списке популярных причесок оказались пышные укладки в стиле 1990-х годов, такие как завивка на горячие бигуди с челкой-занавеской и многослойные стрижки. Доссо уверена, что подобные варианты удачно обрамляют лицо, а также подходят для придания волосам объема и формы.

Стилистка также выделяет среди модных парикмахерских тенденций различные оттенки медного цвета и платиновый блонд. По словам эксперта, в настоящий момент эти тренды стали применяться шире благодаря знаменитостям, в числе которых актриса Сидни Суини, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Ранее в апреле модные редакторы Hypebae назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов — микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Жена Медведчука обратилась к Зеленскому
Ученые объяснили взаимосвязь аллергии и повышенного артериального давления
Российский миллиардер посоветовал россиянам срочно покупать товары одного вида
Экономист высказался о судьбе российской экономики в «изолированном формате»
США предрекли использование Россией и Китаем ресурсов Луны
Разъяренный дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей и попал на видео
Захарова обвинила власти Украины в подготовке провокаций
В Совфеде раскритиковали приглашение Шольца в Киев
Жена Медведчука попросила помощи у Эрдогана в освобождении ее мужа
Бывший работник семьи Кардашьян пожаловалась на нехватку денег на еду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.