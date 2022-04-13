Стилистка назвала самые модные прически 2022 года

Стилистка Фелиция Доссо назвала стрижку пикси самой модной прической 2022 года

Звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. Ее слова приводит американская версия журнала Cosmopolitan.

По мнению специалиста, в нынешнем году самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка.

Помимо этого, в списке популярных причесок оказались пышные укладки в стиле 1990-х годов, такие как завивка на горячие бигуди с челкой-занавеской и многослойные стрижки. Доссо уверена, что подобные варианты удачно обрамляют лицо, а также подходят для придания волосам объема и формы.

Стилистка также выделяет среди модных парикмахерских тенденций различные оттенки медного цвета и платиновый блонд. По словам эксперта, в настоящий момент эти тренды стали применяться шире благодаря знаменитостям, в числе которых актриса Сидни Суини, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Ранее в апреле модные редакторы Hypebae назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов — микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.