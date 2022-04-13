Стилистка назвала самые модные прически 2022 года
Звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. Ее слова приводит американская версия журнала Cosmopolitan.
По мнению специалиста, в нынешнем году самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка.
Помимо этого, в списке популярных причесок оказались пышные укладки в стиле 1990-х годов, такие как завивка на горячие бигуди с челкой-занавеской и многослойные стрижки. Доссо уверена, что подобные варианты удачно обрамляют лицо, а также подходят для придания волосам объема и формы.
Стилистка также выделяет среди модных парикмахерских тенденций различные оттенки медного цвета и платиновый блонд. По словам эксперта, в настоящий момент эти тренды стали применяться шире благодаря знаменитостям, в числе которых актриса Сидни Суини, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.
Ранее в апреле модные редакторы Hypebae назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов — микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.