Названа самая популярная стрижка весны

Hypebae: стрижка боб стала самой популярной прической весны 2022 года

Модные редакторы назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Hypebae.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов — микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.

Как рассказал «Ленте.ру» участник лондонской парикмахерской академии Sassoon, парикмахер-стилист Ранэль Гатауллин, текстура вышеупомянутой прически может быть любой, и она не требует специальной укладки. «Боб — это вечный тренд, как белые кеды. Особенно для таких мегаполисов, как Москва. Отопительный сезон крайне негативно влияет на качество волос, а в лето хочется войти обновленной и свежей. Плюс боб дает невероятный простор для окрашивания», — высказался специалист.

Ранее в феврале редакторы журнала Glamour назвали микси самой модной прической нынешнего сезона. Парикмахер Сал Сальседо из Лос-Анджелеса связывает ее популярность с тем, что в настоящее время женщины предпочитают экспериментировать с собственной внешностью, поэтому многие из них меняют стрижки на более короткие.