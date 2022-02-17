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Названа самая модная стрижка весны

Редакторы Glamour назвали микси самой модной прической нынешнего сезона

Фото: @neutral.fleur

Модные редакторы назвали прическу, которая станет актуальной весной 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне самой модной стрижкой станут различные вариации микси — гибрида маллета (mullet) и пикси. Парикмахер Сал Сальседо из Лос-Анджелесе связывает популярность упомянутой прически с тем, что сейчас женщины предпочитают экспериментировать с собственной внешностью, поэтому многие из них меняют стрижки на более короткие.

«Микси сочетает в себе элегантность пикси и дерзость маллета — девушки с микси выглядят по-настоящему круто и свежо», — высказался специалист. По его словам, такая прическа подойдет обладательницам как прямых, так и кудрявых волос, поскольку микси должна выглядеть нарочито небрежно.

Отмечается, что данную стрижку можно украсить прямой или рваной челкой, а также уложить с помощью геля, чтобы придать ей более опрятный вид. «Советуем присмотреться к блонду — это одно из самых трендовых окрашиваний весны, которое идеально подойдет для микси», — заключили журналисты Glamour.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

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Майя Пономаренко
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