У берегов Хургады сгорел катер с туристами на борту

У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с иностранными туристами

У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с иностранными туристами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром во вторник, 19 апреля. Катер загорелся почти сразу после выхода из порта в море. Всех пассажиров удалось спасти, они доставлены на берег. Уточняется, что сгоревшее судно было предназначено для морских прогулок и дайвинга. Информации о пострадавших не поступало.

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