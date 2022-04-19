Доктор Мясников предупредил о неочевидном признаке инфаркта

Врач Александр Мясников назвал жжение вверху живота признаком инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке, который может указывать на инфаркт. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор назвал жжение вверху живота симптомом сердечного приступа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, инфаркт часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога. Причиной этому то, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота, пояснил медик. «Это не немой инфаркт, это классика», — добавил он.

Доктор объяснил, что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. Врач отметил, что в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара, а также страдающие ожирением. «Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию», — перечислил он зрителям способы профилактики.

Ранее Мясников назвал другой неочевидный симптом сердечного приступа. Специалист объяснил, что зачастую пациенты недооценивают опасность тошноты, которая может также являться признаком инфаркта. Врач отметил, что привычные симптомы — боль, холодный пот, одышка, учащенное сердцебиение — не всегда проявляются перед инфарктом.