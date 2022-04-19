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Банки обяжут раскрывать полную стоимость ипотеки

Премьер-министр Мишустин заявил, что банки обяжут раскрывать полную стоимость ипотеки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Банки обяжут раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

Мишустин сделал заявление на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, отметив, что кредитные организации часто не включают в стоимость ипотеки услуги страхования, которые оплачивает заемщик.

Премьер-министр объяснил, что теперь банкам придется более открыто бороться друг с другом за привлечение новых клиентов, так как заемщики сразу смогут оценить все расходы и взять деньги на покупку жилья у организации, которая предлагает самые выгодные условия.

В марте Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12 процентов годовых. Он подчеркнул, что мера призвана поддержать граждан страны и динамично развивающийся строительный бизнес. Предложение повысить ставку и увеличить максимальный размер льготных кредитов на жилье до 12 миллионов рублей ранее одобрил президент России Владимир Путин. До этого льготную ипотеку можно было взять под семь процентов.

Александра Качан
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