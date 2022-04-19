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На Украине заблокировали деньги на счетах заподозренных в госизмене лиц

На Украине заблокировали 23,3 миллиона долларов на счетах людей, подозреваемых в госизмене

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что заблокировала более 20 миллионов долларов на счетах, принадлежащих людям, которых подозревают в государственной измене и сотрудничестве с Россией или Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так, в I квартале 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83 человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины», — заявили в ведомстве.

В ходе финансовых расследований были заблокированы 687,4 миллиона гривен (23,3 миллиона долларов).

1 апреля Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян. Закон касается и тех, кто проживает в России или ведет там свою основную деятельность. Кроме того, по решению суда или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) можно будет национализировать имущество лиц с любым гражданством, поддерживающих российскую спецоперацию в республике.

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Алевтина Запольская
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