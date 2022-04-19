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МИД Японии осудил русофобию и остракизм по отношению к россиянам

Глава МИД Японии Хаяси призвал не дискриминировать россиян из-за ситуации на Украине

Фото: Dawid Zuchowic / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Граждан России не следует дискриминировать лишь за то, что они являются россиянами, заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что произошедшее было инициировано властями России. В связи с этим обычных российских граждан не следует подвергать осуждению или остракизму [из-за ситуации на Украине] лишь за то, что они являются россиянами», — призвал дипломат, осудив русофобию и преследование граждан России в Японии.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что у японских властей есть опасения по поводу влияния ситуации вокруг Украины и, в частности, антироссийских ограничительных мер на бизнес и повседневную жизнь. Он отметил, что по поручению премьер-министра Фумио Кисиды его ведомство рассмотрит меры реагирования в связи с влиянием последних событий на экономическую деятельность.

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Дмитрий Сотак
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