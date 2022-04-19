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В Японии оценили влияние санкций против России на экономику страны

Японский министр Хагиуда заявил об опасениях насчет влияния санкций против РФ на экономику

Фото: Toru Hanai / Reuters

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда оценил влияние санкций против России на экономику страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у властей Японии есть опасения по поводу влияния ситуации вокруг Украины и, в частности, антироссийских ограничительных мер, на бизнес и повседневную жизнь. Министр отметил, что по поручению премьер-министра Фумио Кисиды его ведомство рассмотрит меры реагирования в связи с влиянием последних событий на экономическую деятельность. Он также добавил, что в Японии будут пристально следить за влиянием санкций на экономику страны.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 апреля, в силу вступает новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией. Он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров. Помимо прочего в перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Общая стоимость вошедших в список товаров при ввозе составляла 15 миллиардов йен (около 9 573 399 000 рублей).

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Марина Совина
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