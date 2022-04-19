Опубликованы факты разработки Японией биологического оружия

Опубликованы факты разработки и применения Японией бактериологического оружия

Опубликованы факты разработки и применения Японией бактериологического оружия, большинство из которых до недавнего времени были засекречены. Недавно вышедший сборник архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс», подготовленный на основании документов Центрального архива и территориальных управлений ФСБ России, Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ, стал ярким документальным подтверждением намерений японских милитаристов развязать бактериологическую войну. Это научно-популярное издание, в котором содержатся на русском и японском языках документы судебного процесса Военного трибунала Приморского военного округа в 1949 году в Хабаровске над японскими военными преступниками, имеющими отношение к созданию и применению бактериологического оружия.

По словам начальника Управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексея Васильева, большинство документов публикуется впервые. Он рассказал, что в ходе Хабаровского процесса весь мир узнал о подготовке Японии к бактериологической войне, направленной не только на СССР, но и на США, Великобританию и Китай. «С середины 30-х годов и до капитуляции Японии в 45 умерщвление людей имело чудовищные размеры, все «подопытные» безымянно уничтожались и сжигались в крематории», — сообщил Алексей Васильев.

По мнению заместителя директора Института государства и права РАН, заслуженного юриста РФ Александра Звягинева, Япония готовила нападение на СССР, в котором бактериологическое оружие, размещенное вдоль советских границ, должно было стать основным. «Там колоссальное количество его было, если бы применили — погибло бы все человечество, — уверен он. — Если бы не Красная армия, мир столкнулся бы с реальной угрозой».

Микробиолог, главный специалист 27-го Научного центра Министерства обороны РФ Михаил Супотницкий, рассказавший о том, Украина и еще ряд стран стали базами для американских биолабораторий, считает, что «это уже научно-исследовательские центры с полигонами, а не биолаборатории». По его словам, их деятельность засекречена, никаких научных публикаций нет, а контролировать этот процесс сложно и дорого, поэтому самим фактом своего существования они представляют для нас угрозу. «Эпидемия — это инструмент геноцида», — уверен ученый.

Эксперты обменялись мнениями в процессе презентации сборника архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс», прошедшей сегодня, во Всероссийский день единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в РИА Новости. В процессе представления сборника все выступавшие проводили параллели с существующей сегодня бактериологической угрозой.

По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственному секретарю «Поискового движения России» Елены Цунаевой, ключевое в проекте «Без срока давности» — рассекречивание архивных документов. Она рассказала, что партнерами всероссийского проекта, стартовавшего в 2018 году, кроме 45 организаций и ведомств, стали простые граждане самых разных профессий. В рамках проекта Поисковым движением России организуются разведывательные работы на местах массовых уничтожений нацистами мирного населения, научные конференции, молодежные форумы и многое другое. А особым событием, позволяющим популяризировать архивные данные, по ее мнению, стали проводимые по всей стране выставки «Без срока давности». Так, около 30 документов Хабаровского процесса вошли в экспозицию. Сборник архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс» будет распространяться бесплатно в российских вузах, где есть истфаки, а также поступит во все в центральные региональные библиотеки.

Хабаровский процесс — суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии , обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года в период Второй мировой войны. Процесс состоялся 25–30 декабря 1949 года в Хабаровске и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.