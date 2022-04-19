В Кабуле произошел взрыв

В западной части Кабула на территории школы произошел взрыв, шесть человек погибли

На территории школы в западной части Кабула произошел взрыв, причина взрыва пока не установлена, сообщает РИА Новости с ссылкой на местные источники.

Очевидец инцидента сообщил, что в результате взрыва в школе «Мумтаз» погибли шесть человек, десятки получили ранения. Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пока не прокомментировали сообщения о взрывах.

Позже стало известно, что аналогичный взрыв произошел в школе имени Рахима Шахида в западном Кабуле.

6 апреля в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана «Пули Хишти» во время намаза прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек.

