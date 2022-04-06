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В мечети Кабула прогремел взрыв

В мечети в Кабуле произошел взрыв во время намаза

Фото: Kabir / XinHua / Globallookpress.com

В одной из мечетей столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет афганский телеканал Kabul news, взрыв в Кабуле произошел во время традиционной молитвы — намаза. О возможных жертвах и пострадавших никакой информации на данный момент не поступало.

За три дня до происшествия, 3 апреля, в афганской столице был зафиксирован еще один взрыв в центре обмена валюты «Сарои Шахадза». В результате пострадали как минимум десять человек. По данным афганского МВД, его совершил неизвестный, который планировал ограбление в центре. Ведомство утверждает, что произошел подрыв ручной гранаты, заброшенной в помещение. Начато расследование.

В феврале случился взрыв в мечети, расположенной в столице провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. В результате взрыва пострадали восемь человек.

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Варвара Кошечкина
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