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В Кабуле произошел взрыв в центре обмена валюты

В Кабуле неизвестный подорвал ручную гранату в центре обмена валюты

Фото: Shutterstock

В Кабуле в центре обмена валюты «Сарои Шахадза» произошел мощный взрыв, пострадали 10 человек. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По данным афганского МВД, взрыв совершил неизвестный, который планировал ограбление в центре. Ведомство утверждает, что произошел подрыв ручной гранаты, заброшенной в помещение. Начато расследование.

Представитель центра пояснил, что взрыв произошел на первом этаже. По его данным, часть пострадавших находится в критическом состоянии. Как указывает ТАСС со ссылкой на агентство Aamaj News, по данным очевидцев, при взрыве в Кабуле пострадали по меньшей мере 30 человек.

19 марта сообщалось, что в провинции Кандагар на юге Афганистана из-за детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда погибли четыре ребенка. По предварительным данным, дети играли с боеприпасом. Почему он не был вовремя утилизирован, неизвестно.

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Майя Гавашели
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