Четыре ребенка погибли в Афганистане из-за детонации артиллерийского снаряда

Tolo News: четыре ребенка погибли в Афганистане из-за детонации неразорвавшегося снаряда

Четыре ребенка погибли в провинции Кандагар на юге Афганистана из-за детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции, передает ТАСС.

По предварительной информации, дети играли с боеприпасом в уезде Шах-Вали-Кот. Информация о том, почему снаряд не был своевременно утилизирован, не сообщается.

10 января сообщалось, что по меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Тогда в уезде взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.

