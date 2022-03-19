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Четыре ребенка погибли в Афганистане из-за детонации артиллерийского снаряда

Tolo News: четыре ребенка погибли в Афганистане из-за детонации неразорвавшегося снаряда

Фото: Pixabay

Четыре ребенка погибли в провинции Кандагар на юге Афганистана из-за детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции, передает ТАСС.

По предварительной информации, дети играли с боеприпасом в уезде Шах-Вали-Кот. Информация о том, почему снаряд не был своевременно утилизирован, не сообщается.

10 января сообщалось, что по меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Тогда в уезде взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.

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Марина Совина
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