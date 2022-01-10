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В результате взрыва близ школы в Афганистане погибли девять человек

Sputnik International: при взрыве в провинции Нангархар погибли девять человек

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Как уточняет Sputnik International, еще четверо получили ранения.

Источники издания сообщают, что в уезде Лалпура в понедельник, 10 января, взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.

9 января сообщалось, что на нефтебазе в Гудермесе (Чечня) произошел взрыв, после которого начался пожар.

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Варвара Кошечкина
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