В результате взрыва близ школы в Афганистане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Как уточняет Sputnik International, еще четверо получили ранения.

Источники издания сообщают, что в уезде Лалпура в понедельник, 10 января, взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.

9 января сообщалось, что на нефтебазе в Гудермесе (Чечня) произошел взрыв, после которого начался пожар.