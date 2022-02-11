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В мечети в Афганистане произошел взрыв

TOLO News: в мечети в афганской провинции Бадгис произошел взрыв, 8 человек пострадали

Фото: Jorge Silva / Reuters

В мечети, расположенной в столице провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, произошел взрыв. Об этом сообщает TOLO News в Twitter.

По информации издания, речь идет о соборной мечети Кала-йи Нау. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали как минимум восемь человек. Взрыв произошел, когда граждане выходили из мечети.

«Sputnik Афганистан» пишет, что предполагаемой причиной взрыва считают ручную гранату. Других подробностей происшествия пока не приводится.

10 января сообщалось, что по меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Тогда в уезде взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.

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Екатерина Андреева
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