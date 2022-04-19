Директор российской школы объяснил камеру в туалете заботой о здоровье детей

Руководство бурятской школы установило камеры в туалете для «заботы о здоровье детей»

В туалете для мальчиков в средней школе бурятского села Нижний Саянтуй нашли спрятанную видеокамеру. Директор образовательного учреждения Баир Митыпов объяснил, что таким образом руководство заботилось о здоровье детей, пишет издание «Подъем».

Кадры с камерой в туалете для мальчиков в российской школе ранее опубликовали в соцсетях. Ее обнаружили за решеткой вентиляции.

Руководство подчеркнуло, что камера направлена на окно и не снимает писуары с кабинками.

«Сейчас в школе наблюдается повальное увлечение вейпами, кроме того, мы всего за день съемки обнаружили ребенка, который сам употреблял и давал другим снюс, — пояснил Митыпов. — Потом кого-нибудь отсюда вперед ногами вытащат или на скорой увезут, я такого не хочу».

Митыпов добавил, что камера должна также предотвратить случаи вандализма. По его словам, в туалете постоянно кто-то ломает двери в кабинках, а также прожигает и портит ножом перегородки. Вандализм повторяется на следующий день после ремонта помещения.

В школе отметили, что записи с камеры в туалете хранятся только четыре дня, после чего удаляются.

Ранее в нескольких школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку. Если кто-то выкрикнет слова «бомба», «убью» или «взорвать», то нейросеть начнет запись видео, которое отправится на школьную почту. В региональном департаменте образования заявили, что разрешение родителей для установки такой системы не требуется.

