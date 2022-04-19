Россиян предупредили о всплеске вредоносных рассылок от имени вузов

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск вредоносных рассылок от имени вузов

Россияне начали получать электронные письма с вирусами от имени различных университетов, в том числе и МГУ имени М.В. Ломоносова. О всплеске вредоносных рассылок юзеров предупредили специалисты компании «Лаборатория Касперского», которая специализируется на кибербезопасности, пишет ТАСС.

Эксперты рассказали, что с начала года российские пользователи стали получать электронные письма от якобы авторитетных вузов. Как уточнили в «Лаборатории Касперского», для убедительности злоумышленники используют логотипы университетов и ссылаются на какого-либо известного сотрудника вуза. По словам специалистов, в таких письмах содержатся вредоносные программы, которые могут заразить устройство и взять его под контроль.

Отмечается, что всплеск вредоносных рассылок от имени вузов зафиксировали 13 апреля — в этот день было обнаружено около двух тысяч подобных писем. Сообщения были написаны от имени представителей МГУ имени М. В. Ломоносова, Университета имени Аристотеля в Салониках, Бухарестского университета Румынии, Католического университета Боливии, Анкарского университета и еще нескольких учреждений.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун посоветовал пользователям при получении подобных писем обращать внимание на адреса отправителей. «При внимательном прочтении обнаруживается, что (...) адрес, с которого пришло сообщение, часто не имеет отношения к университету», — заявил он. Также среди признаков, которые указывают на письмо с вредоносным ПО, он назвал несвязный текст и наличие файла с двойным расширением вроде .pdf.exe.

Ранее стало известно о планах Минцифры запустить IT-систему для борьбы с кибермошенниками. Сообщалось, что с помощью этой системы российские власти намерены отслеживать активность злоумышленников, которые вымогают деньги у пользователей через поддельные сайты, почтовые рассылки и сообщения в мессенджерах.