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Кириенко раскрыл миссию России в борьбе с нацизмом

Кириенко: Россия сделает все, чтобы нацизм больше не смог поднять голову нигде в мире

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в стране, но и во всем мире. Такую миссию раскрыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

По его словам, историческая правда — основное оружие в борьбе с нацизмом. СССР уже выполнил такую историческую миссию, когда победил нацизм. «Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову», — подчеркнул Кириенко.

Еще 10 лет назад трудно было представить, что нацизм и фашизм могут вернуться, добавил замглавы администрации президента. «Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно», — заключил Кириенко.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обвинил в нацизме посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

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Сергей Истомин
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