Кириенко: Россия сделает все, чтобы нацизм больше не смог поднять голову нигде в мире

Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в стране, но и во всем мире. Такую миссию раскрыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

По его словам, историческая правда — основное оружие в борьбе с нацизмом. СССР уже выполнил такую историческую миссию, когда победил нацизм. «Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову», — подчеркнул Кириенко.

Еще 10 лет назад трудно было представить, что нацизм и фашизм могут вернуться, добавил замглавы администрации президента. «Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно», — заключил Кириенко.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обвинил в нацизме посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.