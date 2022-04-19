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Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении из Германии
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии. Его слова в интервью газете Bild передает ТАСС.

По словам Кличко, страна нуждается в оружии, так как «каждая задержка стоит человеческих жизней». «Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?» — задался вопросом он.

16 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что канцлер Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. 400 миллионов евро из них будут перечислены в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины.

Марина Совина
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