В Шанхае оценили эффективность вводимых из-за вспышки COVID-19 ограничений

Эпидемиолог Ву: население Шанхая утратило доверие к антикоронавирусным мерам властей

Главный эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая Ву Цзунью заявил, что население Шанхая утратило доверие к политике «нулевой терпимости» к коронавирусу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Dynamic Covid Zero означает не нулевой уровень заражения, а скорее ликвидацию любой вспышки в течение короткого периода времени», — заявил Ву. Он отметил, что политика «нулевой терпимости» позволит наиболее полноценно поддержать экономическое развитие города.

В свою очередь, глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил о намерении властей Шанхая продолжать выбранный курс борьбы со вспышкой COVID-19. «Если страна ослабит свой контроль, большое количество людей с сопутствующими заболеваниями, а также старики и дети окажутся под угрозой, что серьезно повлияет на стабильное развитие экономики и общества», — пояснил Сяовэй.

За сутки в Шанхае выявили 20 416 случаев коронавируса, скончались семь пациентов в возрасте от 60 до 101 года.

В рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в городе с 28 марта были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам.

Несмотря на введенные ограничения, китайские заводы в Шанхае и окрестностях приготовились к новому открытию, сообщает Reuters.