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Бывшего российского замминистра арестовали

В Хабаровске за превышение полномочий арестован бывший замглавы Минвостока

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Хабаровске бывшего первого замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова арестовали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, экс-чиновник проведет в СИЗО два месяца. Подробности его дела не разглашаются.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, бывшего замминистра заподозрили в махинации с лесом. По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в 840 миллионов рублей на возмещение затрат, связанных со строительством инфраструктуры для проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края».

Однако производство до сих пор не было введено в эксплуатацию. Выделенные деньги, полагают правоохранители, были похищены.

Крутиков работал в Минвостокразвития с 2013 года. Покинул свой пост в 2021 году.

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Мария Рубникович
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