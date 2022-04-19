Следователи предъявили обвинение бывшему российскому замминистра

СКР предъявил обвинение в превышении полномочий экс-замглавы Минвостокразвития Крутикову

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему первому замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову, арестованному в Хабаровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также обвинение было инкриминировано предполагаемому соучастнику чиновника экс-начальнику отдела министерства Александру Павлову. Также фигурантом уголовного дела стал бывший директор компании «Азия Лес» Александр Пудовкин, его обвинили в мошенничестве и арестовали.

По данным следствия, в 2016 и 2018 годах он предоставил в Минвостокразвития подложные документы о том, что его компания якобы возвела объекты лесопромышленной инфраструктуры, за что получил от государства субсидии в сумме 840 миллионов рублей. Замминистра Крутиков и его подчиненный Павлов не провели проверку данных коммерсанта, утвердив перечисление его компании бюджетных средств, впоследствии похищенных.

Крутиков работал в Минвостокразвития с 2013 года. Покинул свой пост в 2021 году.