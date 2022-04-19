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Казахстан оценил ущерб от аварии в порту Новороссийска

Минфин Казахстана оценил ущерб от аварии на КТС в 220-330 миллионов долларов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ущерб от аварии на терминале под Новороссийском, где отгружалась нефть из Казахстана, может составить 100-150 миллиардов тенге (218-328 миллионов долларов). Об этом журналистам заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, сообщает ТАСС.

Точная сумма ущерба зависит от сроков ремонта, а также от того, будут ли в дальнейшем санкционные меры. Инцидент, повлиявший на работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошел 22 марта. После разрушительного шторма компании пришлось остановить работу двух из трех выносных причальных устройств в порту. В консорциуме повреждения оценили как критические.

В проекте КТК участвуют добывающие компании из России, Казахстана и других стран. В его рамках по маршруту Тенгиз — Новороссийск проходит более двух третей всей экспортной казахстанской нефти и сырье с российских месторождений. В республике сокращение добычи нефти из-за аварии в республике оценивали в 320 тысяч баррелей в сутки.

Заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК-Р Игорь Флоровский указывал, что ремонт займет не менее двух-трех недель. При этом он ссылался на нехватку комплектующих — из-за санкций иностранные компании отказали в поставках плавучих шлангов всех типов и размеров, запчастей для шарниров, гидрокомпенсаторов.

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Платон Щукин
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