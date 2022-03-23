Терминал под Новороссийском остановил погрузку нефти

Глава КТК Горбань заявил об остановке погрузки нефти на терминале под Новороссийском

Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском полностью остановлена из-за аварии, а оценить ее последствия невозможно из-за неблагоприятных условий. Об этом рассказал глава компании Николай Горбань, передает ТАСС.

По его словам, в перспективе марта-апреля отгрузка нефти может сократиться в пять раз. Прокачка сырья по системе КТК пока продолжается, но резервуарный парк заполнится уже к вечеру. После этого поставки придется остановить. Горбань добавил, что третье выносное причальное устройство (ВПУ) обследуют после того, как улучшится погода.

Ремонт выведенных из эксплуатации ВПУ займет не менее трех недель. При этом, как объяснил заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК-Р Игорь Флоровский, восстановление двух причалов одновременно невозможно.

Проблем добавляет нехватка комплектующих для проведения ремонта. Компании отказали в поставках плавучих шлангов всех типов и размеров, запчастей для шарниров, гидрокомпенсаторов.

По итогам 2021 года КТК отгрузил 585 танкеров. Основным направлением стала Италия (213 танкеров), следом идут Испания (41), Франция (39) и США (26). Поставки шли и идут и в ряд других стран.

Причиной аварии стал стал аномальный пятибалльный шторм, который обрушился на регион 20 марта. Скорость ветра достигала 37 метров в секунду. КТК является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. Через терминал проходит 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объемов.