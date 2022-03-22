В аварии на терминале под Новороссийском увидели угрозу масштабного сбоя

Авария на терминале под Новороссийском может привести к масштабному сбою на рынке нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском произошла авария. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, мощность новороссийской магистрали составляет 67 миллионов тонн нефти в год. Если ремонт ВПУ затянется, может произойти масштабный сбой в поставках нефти потребителям, в том числе Китаю, Италии, США, Турции, Франции и Испании. Таким образом будет нарушен энергетический баланс всего мира, сообщает телевидение.

Как уточняется, причиной аварии стал аномальный пятибалльный шторм, который обрушился на регион 20 марта. Так, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. В результате одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) оказалось повреждено — был смещен силовой каркас одного из плавучих шлангов. По предварительным данным, серьезные повреждения могло получить и второе ВПУ.

В настоящее время эксперты устанавливают масштаб нанесенного инфраструктуре терминала урона. По оценке специалистов, в случае, если ущерб окажется столь же значительным, как предполагается сейчас, на ремонт может уйти порядка одного-двух месяцев. При этом ситуация осложняется тем, что управляющая компания так и не получила от иностранных поставщиков комплектующее расходное оборудование, которое запрашивала месяц назад. В данный момент изучается возможность использования для восстановительных работ уже имеющихся запчастей, которые перед этим предстоит проверить на срок годности.

КТК представляет собой основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объемов. При этом России принадлежит 31 процент акций компании, а Казахстану — 20,75 процента. Также акционерами являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15 процентов), LUKARCO B.V. (12,5 процента), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5 процента), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5 процента), BG Overseas Holding Limited (2 процента), Eni International N.A. N.V. (2 процента) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75 процента).

