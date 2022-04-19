Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ле Пен указала на «грязные приемы» Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Ле Пен отвергла обвинения в незаконных тратах

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отвергла обвинения в незаконных тратах денег бюджета Европарламента на внутреннюю французскую политику. Ее слова приводит Euronews в своем Twitter.

Ле Пен заявила, что категорически отвергает эти обвинения, о которых, по ее словам, не знает, но которые создают проблему с точки зрения верховенства права. Она указала на отсутствие доказательств в растратах.

«Я уже привыкла к грязным приемам Евросоюза за несколько дней до второго тура выборов. Но я знаю, что французы не дураки», — отметила Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует взыскать крупную сумму с Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи, где журналисты раскрыли данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом. Речь идет о 617 тысячах евро.

В 2017 году Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен из-за подозрений в том, что она использовала фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощникам.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. За Марин Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей, за действующего главу республики Эммануэля Макрона — 27,84 процента. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»
Ле Пен напомнила о воссоединении Крыма с Россией по итогам референдума
Раскрыты детали гибели бывшего топ-менеджера Газпромбанка и его семьи
Украинская прокуратура собралась арестовать имущество жены Медведчука
Комбинату «Азовсталь» предрекли скорое освобождение
Министр просвещения уточнил планы по введению уроков истории с первого класса
Названы страны с подорожавшим из-за россиян жильем
Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром
Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.