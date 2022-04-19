Ле Пен указала на «грязные приемы» Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Ле Пен отвергла обвинения в незаконных тратах

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отвергла обвинения в незаконных тратах денег бюджета Европарламента на внутреннюю французскую политику. Ее слова приводит Euronews в своем Twitter.

Ле Пен заявила, что категорически отвергает эти обвинения, о которых, по ее словам, не знает, но которые создают проблему с точки зрения верховенства права. Она указала на отсутствие доказательств в растратах.

«Я уже привыкла к грязным приемам Евросоюза за несколько дней до второго тура выборов. Но я знаю, что французы не дураки», — отметила Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует взыскать крупную сумму с Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи, где журналисты раскрыли данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом. Речь идет о 617 тысячах евро.

В 2017 году Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен из-за подозрений в том, что она использовала фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощникам.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. За Марин Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей, за действующего главу республики Эммануэля Макрона — 27,84 процента. Второй тур выборов состоится 24 апреля.