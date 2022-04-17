Европарламент взыщет крупную сумму с кандидата в президенты Франции

Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен

Европейский парламент планирует взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи во французском издании Mediapart, об этом пишет РИА Новости.

Журналисты опубликовали статью, где рассказали данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом. Информация была обнародована незадолго до решающего, второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который должен пройти 24 апреля. Речь идет о 617 тысяч евро.

Согласно данным журналистов, Ле Пен и ее соратники по партии «Национальное объединение» потратили средства из бюджета Европарламента на задачи, связанные с внутренней политикой Франции.

16 апреля в центре Парижа прошла акция против переизбрания на второй срок действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

